Меркель и Макрон призвали Путина прекратить атаки в Идлибе

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Лидеры государств обсудили ситуацию на севере Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануель Макрон призвали российского президента Владимира Путина немедленно прекратить атаки в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что такие требования были выдвинуты во время телефонного разговора лидеров государств.

Также Меркель и Макрон заявили о готовности личной встречи с Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы найти политическое решения конфликта в регионе.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки могут направить в Турцию зенитно-ракетный комплекс Patriot в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.

Сегодня турецкие военные начали новую военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предварительные переговоры с Россией по поводу ситуации в Идлибе не принесли результатов.

Также РБК-Украина сообщало, что, по данным ООН, начиная с 1 декабря 2019 года сирийскую провинцию Идлиб покинули около 1 миллиона жителей. Сирийцы массово покидают свои дома из-за наступления на провинцию сил режима Асада.