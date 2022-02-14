Росіянка з допінгом продовжить виступи на Олімпіаді: подробиці

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) виніс рішення у справі російської фігуристки Каміли Валієвої, яка раніше здала позитивну допінг-пробу, в її організмі знайшли триметазидин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CAS .

За рішенням CAS 15-річна фігуристка зможе продовжити виступи на Олімпіаді та взяти участь в особистому турнірі. Рішення про санкції проти спортсменки та розподіл медалей буде прийнято пізніше.

Особистий турнір з фігурного катання серед жінок стартує 15 лютого.

Що відомо про допінг Валієвої

Росіянка здала позитивний тест ще в грудні, виступаючи на місцевому чемпіонаті. Порушення допінгу виявила шведська лабораторія і миттєво встановила тимчасову заборону на участь фігуристки в змаганнях.

Сама Валієва подала апеляцію до Дисциплінарного комітету Російського антидопінгового агентства на таке рішення. Тамтешні функціонери швидко зняли заборону, і Валієва продовжує готуватися до наступних змагань.

Міжнародне агентство тестування (ITA) офіційно підтвердило порушення антидопінгових правил спортсменкою ОКР. Організація звернулася до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) для відсторонення Валієвої.

Команда ОКР перемогла в командному турнірі з фігурного катання, проте їм досі не вручили медалі, через допінг знайдений в організмі Валієвої.