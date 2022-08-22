Россияне "засветили" в сети точное расположение своих ЗРК С-400 в Крыму
Россияне, которые отдыхали в оккупированном Крыму, выставили в соцсетях фото системы противовоздушной обороны С-400 армии РФ под Евпаторией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter швейцарского исследователя спутниковых снимков Бенджамина Питте.
Независимый OSINT-исследователь обратил внимание на фото базы ПВО, виднеющуюся вдали, опубликованные гражданами России в конце июля.
Фотографии содержали геолокационные отметки, которые позволили аналитику установить, что они были сделаны недалеко от села Молочное в районе Евпатории.
"Здесь расположена батарея ПВО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнил Питте.
A new photo confirms the location of the air defense battery near Yevpatoria. The equipment arrived on site around July 20.— Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022
Geolocation in the next tweet.
Thanks to @kromark for the help.
1/2 https://t.co/R1GsLIJ6vs pic.twitter.com/It2qzsrvgx
Close-up photos of the equipment during a stroll along the beach. https://t.co/kuFvZsNPV8— Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022
Напомним, во временно оккупированном Крыму женщина, хвастаясь "защитой" полуострова, раскрыла местоположение российских ПВО.
К слову, 21 августа во временно оккупированном Севастополе снова сработала система противовоздушной обороны.
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