Фото: Россияне "засветили" в сети точное расположение своих ЗРК С-400 в Крыму (Скриншот)

Россияне, которые отдыхали в оккупированном Крыму, выставили в соцсетях фото системы противовоздушной обороны С-400 армии РФ под Евпаторией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter швейцарского исследователя спутниковых снимков Бенджамина Питте.

Независимый OSINT-исследователь обратил внимание на фото базы ПВО, виднеющуюся вдали, опубликованные гражданами России в конце июля. Фотографии содержали геолокационные отметки, которые позволили аналитику установить, что они были сделаны недалеко от села Молочное в районе Евпатории. "Здесь расположена батарея ПВО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнил Питте. A new photo confirms the location of the air defense battery near Yevpatoria. The equipment arrived on site around July 20.



Geolocation in the next tweet.



Thanks to @kromark for the help.



1/2 https://t.co/R1GsLIJ6vs pic.twitter.com/It2qzsrvgx — Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022 Close-up photos of the equipment during a stroll along the beach. https://t.co/kuFvZsNPV8 — Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022