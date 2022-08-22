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Россияне "засветили" в сети точное расположение своих ЗРК С-400 в Крыму

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Понедельник 22 августа 2022 07:21
Россияне "засветили" в сети точное расположение своих ЗРК С-400 в Крыму Фото: Россияне "засветили" в сети точное расположение своих ЗРК С-400 в Крыму (Скриншот)
Автор: Олег Васкив

Россияне, которые отдыхали в оккупированном Крыму, выставили в соцсетях фото системы противовоздушной обороны С-400 армии РФ под Евпаторией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter швейцарского исследователя спутниковых снимков Бенджамина Питте.

Независимый OSINT-исследователь обратил внимание на фото базы ПВО, виднеющуюся вдали, опубликованные гражданами России в конце июля.

Фотографии содержали геолокационные отметки, которые позволили аналитику установить, что они были сделаны недалеко от села Молочное в районе Евпатории.

"Здесь расположена батарея ПВО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнил Питте.

Напомним, во временно оккупированном Крыму женщина, хвастаясь "защитой" полуострова, раскрыла местоположение российских ПВО.

К слову, 21 августа во временно оккупированном Севастополе снова сработала система противовоздушной обороны.

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