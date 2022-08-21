Приблизила деоккупацию. В Крыму женщина раскрыла расположение российской ПВО
Во временно оккупированном Крыму женщина, хвастаясь "защитой" полуострова, раскрыла местоположение российских систем ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.
Женщина обнародовала в соцсети фото, на котором можно заметить российскую систему ПВО и написала, что Евпатория якобы "находится под защитой".
"Марина из Крыма любезно показала локации расположения ПВО московитов под Евпаторией. Сторис уже удалила, но интернет все запомнил. Будь как Марина! Приближай освобождение Крыма", - отреагировал на ее сторис Братчук.
Сторис с российской ПВО (t.me/Bratchuk_Sergey)
Напомним, в субботу, 20 августа, в Крыму третий день подряд срабатывает ПВО. По неподтвержденной информации, системы ПВО стреляли по беспилотникам.
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