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Приблизила деоккупацию. В Крыму женщина раскрыла расположение российской ПВО

Новина українською →
Крым, Воскресенье 21 августа 2022 20:29
Приблизила деоккупацию. В Крыму женщина раскрыла расположение российской ПВО Иллюстративное фото: в Крыму женщина раскрыла расположение российской ПВО (doblest club)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму женщина, хвастаясь "защитой" полуострова, раскрыла местоположение российских систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

Женщина обнародовала в соцсети фото, на котором можно заметить российскую систему ПВО и написала, что Евпатория якобы "находится под защитой".

"Марина из Крыма любезно показала локации расположения ПВО московитов под Евпаторией. Сторис уже удалила, но интернет все запомнил. Будь как Марина! Приближай освобождение Крыма", - отреагировал на ее сторис Братчук.

Приблизила деоккупацию. В Крыму женщина раскрыла расположение российской ПВОСторис с российской ПВО (t.me/Bratchuk_Sergey)

Напомним, в субботу, 20 августа, в Крыму третий день подряд срабатывает ПВО. По неподтвержденной информации, системы ПВО стреляли по беспилотникам.

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