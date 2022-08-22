Фото: Росіяни "засвітили" в мережі точне розташування своїх ЗРК С-400 у Криму (Скриншот)

Росіяни, які відпочивали в окупованому Криму, виставили у соцмережах фото системи протиповітряної оборони С-400 армії РФ під Євпаторією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter швейцарського дослідника супутникових знімків Бенджаміна Пітте.

Незалежний OSINT-дослідник звернув увагу на світлини бази ППО, яка видніється вдалині, опубліковані громадянами Росії наприкінці липня. Фотографії містили геолокаційні позначки, які дозволили аналітику встановити, що вони були зробленв неподалік села Молочне в районі Євпаторії. "Тут розташована батарея ППО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнив Пітте. A new photo confirms the location of the air defense battery near Yevpatoria. The equipment arrived on site around July 20.



Geolocation in the next tweet.



Thanks to @kromark for the help.



1/2 https://t.co/R1GsLIJ6vs pic.twitter.com/It2qzsrvgx — Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022 Close-up photos of the equipment during a stroll along the beach. https://t.co/kuFvZsNPV8 — Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022