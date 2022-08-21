В Крыму четвертый день подряд срабатывает ПВО: что известно

Иллюстративное фото: в Крыму четвертый день подряд срабатывает ПВО (t me crimeainform.jpg)

Вечером в воскресенье, 21 августа во временно оккупированном Севастополе снова сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Крыма Михаила Развожаева.

"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории", - написал он.