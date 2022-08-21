В Крыму четвертый день подряд срабатывает ПВО: что известно
Иллюстративное фото: в Крыму четвертый день подряд срабатывает ПВО (t me crimeainform.jpg)
Вечером в воскресенье, 21 августа во временно оккупированном Севастополе снова сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Крыма Михаила Развожаева.
"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории", - написал он.
Напомним, сегодня утром в Севастополе были слышны взрывы, оккупанты сообщили о работе ПВО.
Помимо этого, женщина хвасталась "защитой" полуострова и раскрыла местоположение российских систем ПВО.
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