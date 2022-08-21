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В Крыму четвертый день подряд срабатывает ПВО: что известно

Новина українською →
Севастополь, Воскресенье 21 августа 2022 21:57
В Крыму четвертый день подряд срабатывает ПВО: что известно Иллюстративное фото: в Крыму четвертый день подряд срабатывает ПВО (t me crimeainform.jpg)
Автор: Елизавета Драбкина

Вечером в воскресенье, 21 августа во временно оккупированном Севастополе снова сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Крыма Михаила Развожаева.

"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории", - написал он.

Напомним, сегодня утром в Севастополе были слышны взрывы, оккупанты сообщили о работе ПВО.

Помимо этого, женщина хвасталась "защитой" полуострова и раскрыла местоположение российских систем ПВО.

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