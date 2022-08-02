Россияне вечером выпустили 8 ракет по Украине, долетела только одна

Российские оккупанты 2 августа выпустили по Украине восемь крылатых ракет, семь из которых были уничтожены. Удар нанесли из района Каспийского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил.
Отмечается, что около 17:00 россияне применяли против Украины стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).
Всего было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей нашего государства. Семь ракет сбили силы противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одну - истребитель авиации Воздушных Сил.
При этом зафиксировано одно попадание во Львовской области - поражен ЗРК. Убытки и пострадавшие уточняются.
Напомним, украинские военные сбили четыре ракеты над Николаевской областью, еще две - над Винницкой областью.
При этом ракета поразила Червоноградский район Львовской области.
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