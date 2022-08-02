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Над Винницкой областью сбили две российские ракеты

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Винницкая область, Вторник 02 августа 2022 18:07
Над Винницкой областью сбили две российские ракеты Фото: над Винницкой областью сбили две российские ракеты (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В небе над Винницкой область силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

Сейчас в области, как и во всей Украине, объявлена воздушная тревога.

Борзов просит всех жильцов оставаться в укрытиях.

Напомним, число жертв в результате ракетного удара по Виннице 14 июля возросло до 27.

Хронологию ракетной атаки по городу - читайте в материале РБК-Украина.

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Винницкая область
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