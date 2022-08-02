Над Винницкой областью сбили две российские ракеты
Фото: над Винницкой областью сбили две российские ракеты (Getty Images)
В небе над Винницкой область силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.
Сейчас в области, как и во всей Украине, объявлена воздушная тревога.
Борзов просит всех жильцов оставаться в укрытиях.
Напомним, число жертв в результате ракетного удара по Виннице 14 июля возросло до 27.
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