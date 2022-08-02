Фото: над Винницкой областью сбили две российские ракеты (Getty Images)

В небе над Винницкой область силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.