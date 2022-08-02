Иллюстративное фото: украинские военные сбили четыре ракеты россиян над Николаевской областью (facebook.com)

Силы противовоздушной обороны Украины сбили четыре вражеских ракеты над Николаевской областью. Они были запущены при помощи военных самолетов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

По информации командования, примерно в 17:30 в небе над Николаевской областью сбили крылатые ракеты типа Х (Х-101, Х-555). Их запуск производился при помощи российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря. В воздушном командовании напомнили, что украинцам необходимо пройти в укрытие во время воздушной тревоги.