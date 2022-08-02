ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные сбили четыре ракеты россиян над Николаевской областью

Новина українською →
Николаевская область, Вторник 02 августа 2022 19:39
Украинские военные сбили четыре ракеты россиян над Николаевской областью Иллюстративное фото: украинские военные сбили четыре ракеты россиян над Николаевской областью (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

Силы противовоздушной обороны Украины сбили четыре вражеских ракеты над Николаевской областью. Они были запущены при помощи военных самолетов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

По информации командования, примерно в 17:30 в небе над Николаевской областью сбили крылатые ракеты типа Х (Х-101, Х-555).

Их запуск производился при помощи российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря.

В воздушном командовании напомнили, что украинцам необходимо пройти в укрытие во время воздушной тревоги.

Напомним ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в городе не планируется объявление обязательной эвакуации на фоне усиления обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область ракетный удар Взрыв Война России против Украины
NEWS
Пелоси прибыла на Тайвань вопреки угрозам Китая
Пелоси прибыла на Тайвань вопреки угрозам Китая
DAILY
Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы