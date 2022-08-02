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Росіяни ввечері випустили 8 ракет по Україні, долетіла тільки одна

Фото: росіяни ввечері випустили 8 ракет по Україні, долетіла тільки одна (facebook com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти 2 серпня випустили по Україні вісім крилатих ракет, сім з яких було знищено. Удар завдали з району Каспійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил.

Зазначається, що близько 17:00 росіяни застосовували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Загалом було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей нашої держави. Сім ракет збили сили протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну - винищувач авіації Повітряних Сил.

При цьому зафіксоване одне влучання у Львівській області - уражено ЗРК. Збитки та постраждалі уточнюються.

Нагадаємо, українські військові збили чотири ракети над Миколаївською областю, ще дві - над Вінницькою областю.

При цьому ракета вразила Червоноградський район Львівської області.

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ПВОВійна Росії проти України