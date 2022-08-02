РФ нанесла ракетный удар по Львовской области: первые подробности

Во вторник, 2 августа, российские оккупанты обстреляли ракетами территорию Львовской области. Под ударом оказался Червоноградский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

По информации Командования Воздушных сил ВСУ , во Львовской области в результате атаки оккупантов был уничтожен зенитный ракетный комплекс. Нанесенный ущерб и количество пострадавших еще уточняется.

По его словам, оперативные службы выехали на место.

"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара", - рассказал он.

Как сообщалось, под утро 25 июня Львовская область подверглась ракетным атакам. Россия выпустила шесть ракет из Черного моря, две из которых удалось сбить.

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