Оккупанты строят понтонную переправу через Днепр вплотную к Антоновскому мосту: спутниковые снимки

В Херсонской области российские оккупанты пытаются свести понтонну переправу через реку Днепр вплотную к Антоновскому мосту, который ранее вывели из строя ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Схемы ".

"Эта переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и Востоком. В течение нескольких недель русские силы полагались на паромную переправу через водный путь. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромом", - указали разведчики.

К слову, о планах российских оккупантов 23 августа рассказали в британской разведке. Тогда было отмечено, что понтонная переправа будет мишенью для ВСУ.

Они рассказали, что по состоянию на 27 августа вражеским войскам удалось построили 620 метров переправы - почти до середины моста.

Напомним, 19 июля Антоновский мост был обстрелян. После этого стало известно, что он поврежден, но пригоден для эксплуатации.

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли еще один удар по мосту в Херсоне. Движение по путепроводу было перекрыто.

Недавно наши воины ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами.

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