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Окупанти будують понтонну переправу через Дніпро впритул до Антонівського мосту: супутникові знімки

Фото: Росіяни будують понтонну переправу через Дніпро впритул Антонівського мосту (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Херсонській області російські окупанти намагаються звести понтонну переправу через річку Дніпро впритул до Антонівського мосту, який раніше вивели з ладу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Журналісти-розслідувачі оприлюднили супутникові знімки Planet Labs.

Вони розповіли, що станом на 27 серпня ворожим військам вдалося збудували 620 метрів переправи - майже до середини мосту.

Перші ознаки будівництва переправи були зафіксовані 19 серпня.

Фото: Супутниковий знімок Антонівського мосту ("Схеми")

Переправа - мішень для ЗСУ

До слова, про плани російських окупантів 23 серпня розповіли у британській розвідці. Тоді було наголошено, що понтонна переправа буде мішенню для ЗСУ.

"Ця переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом. Протягом кількох тижнів російські сили покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну спроможність порівняно з поромом", - вказали розвідники.

Нагадаємо, 19 липня Антонівський міст був обстріляний. Після цього стало відомо, що він ушкоджений, але придатний для експлуатації.

У ніч на 27 липня ЗСУ завдали ще одного удару по мосту в Херсоні. Рух шляхопроводом було перекрито.

Нещодавно наші воїни ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами.

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