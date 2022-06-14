Россияне разрушили все мосты в Северодонецк, а Еврокомиссия провела дебаты по заявке Украины в ЕС: новости за 13 июня

Еврокомиссия провела дебаты по заявке Украины в ЕС, россияне разрушили все мосты в Северодонецк, в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 13 июня - в материале РБК-Украина.
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Еврокомиссия провела дебаты по заявке Украины в ЕС: названы первые итоги
В понедельник, 13 июня, Еврокомиссия обсудила предоставление Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
Он рассказал, что Еврокомиссия провела предварительные дебаты, на которых обсуждались заявки на вступление в ЕС трех стран: Украины, Молдовы и Грузии. "Выглядит как статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все еще под вопросом остается заявка Грузии", - написал Йозвяк.
Во Франции подтвердили визит Макрона в Украину и назвали дату
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину уже на этой неделе. Как сообщает РБК-Украина об этом заявил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель в комментарии "Общественном".
По информации Кассанеля, визит запланирован на среду, 15 июня. Макрон приедет в Украину после его поездки в Молдову.
В Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море
В понедельник рано утром в порт на северо-западе Испании прибыло судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы. Судно шло по новому маршруту через Балтийское море.
Грузовое судно Alppila, перевозившее кукурузу, прибыло в испанский порт А-Корунья и должно быть разгружено ко вторнику.
Российские олигархи обходят запрет на полеты в небе ЕС, - Welt
Российским олигархам удается продолжать полеты в воздушном пространстве стран-участниц Европейского союза, не смотря на санкции.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
В общей сложности удалось выявить около 30 таких полетов с момента введения санкций.
Синоптики предупредили о "желтом" уровне опасности из-за резкой смены погоды
Погода в Украине резко изменится в ближайшие дни. Уже со вторника 14 июня на западе спадет летняя жара, а в некоторых областях вероятны грозы, град и шквалы.
Что будет с погодой до конца недели - читайте в материале Styler.