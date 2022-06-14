Россияне разрушили все мосты в Северодонецк, а Еврокомиссия провела дебаты по заявке Украины в ЕС: новости за 13 июня

Еврокомиссия провела дебаты по заявке Украины в ЕС, россияне разрушили все мосты в Северодонецк, в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 13 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В понедельник, 13 июня, на Донбассе украинские военные освободили три села. Линию фронта удалось отодвинуть на 15 км.

Украинские военные унитожили штаб, боеприпасы и технику оккупантов в Харьковской области.

В понедельник, 13 июня, зафиксированы прилеты трех ракет по Прилукам Черниговской области, выпущенных российскими войсками.

Российские войска разрушили все мосты, по которым можно было доехать в Северодонецк (Луганская область).

По предварительным расчетам оккупанты убили в Мариуполе более 22 тысяч мирных жителей, еще более 50 тысяч были депортированы в Россию и на временно оккупированные территории Донецкой области.

Национальная полиция Украины расследует гибель более 12 000 мирных жителей, 1200 тел до сих пор не опознаны.

Еврокомиссия провела дебаты по заявке Украины в ЕС: названы первые итоги

В понедельник, 13 июня, Еврокомиссия обсудила предоставление Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

Он рассказал, что Еврокомиссия провела предварительные дебаты, на которых обсуждались заявки на вступление в ЕС трех стран: Украины, Молдовы и Грузии. "Выглядит как статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все еще под вопросом остается заявка Грузии", - написал Йозвяк.

Во Франции подтвердили визит Макрона в Украину и назвали дату

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину уже на этой неделе. Как сообщает РБК-Украина об этом заявил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель в комментарии "Общественном".

По информации Кассанеля, визит запланирован на среду, 15 июня. Макрон приедет в Украину после его поездки в Молдову.

В Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море

В понедельник рано утром в порт на северо-западе Испании прибыло судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы. Судно шло по новому маршруту через Балтийское море.

Грузовое судно Alppila, перевозившее кукурузу, прибыло в испанский порт А-Корунья и должно быть разгружено ко вторнику.

Российские олигархи обходят запрет на полеты в небе ЕС, - Welt

Российским олигархам удается продолжать полеты в воздушном пространстве стран-участниц Европейского союза, не смотря на санкции.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

В общей сложности удалось выявить около 30 таких полетов с момента введения санкций.

Синоптики предупредили о "желтом" уровне опасности из-за резкой смены погоды

Погода в Украине резко изменится в ближайшие дни. Уже со вторника 14 июня на западе спадет летняя жара, а в некоторых областях вероятны грозы, град и шквалы.

Что будет с погодой до конца недели - читайте в материале Styler.