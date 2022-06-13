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ВСУ уничтожили штаб россиян в Харьковской области (видео)

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Харьков, Понедельник 13 июня 2022 12:32
ВСУ уничтожили штаб россиян в Харьковской области (видео) Фото: ВСУ уничтожили штаб россиян 13 июня (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные унитожили штаб, боеприпасы и технику оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко.

Так, аэроразведка Нацгвардии обнаружила штаб россиян возле одного из населенных пунктов Харьковской области. Артиллеристы ВСУ нанесли по нему сокрушительный удар.

"После проведения Нацгвардией аэроразведки, информация была передана артиллеристам ВСУ. Они удачно уничтожили цели", - пишет он.

По данным Геращенко, удалось уничтожить склад боеприпасов, МТЛБ, легковой автомобиль, бронетехнику противника, два армейских грузовика, в одном из которых был боекомплект.

Как сообщалось, ранее российские войска обстреляли оздоровительный детский лагерь в Чугуевском районе Харьковской области в ночь с 11 на 12 июня.

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