Во Франции подтвердили визит Макрона в Украину и назвали дату
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину на этой неделе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель в комментарии "Суспільному".
По информации Кассанеля, визит запланирован на среду, 15 июня. Макрон приедет в Украину после его поездки в Молдову.
Следует отметить, что последний визит главы французского государства в Украину был 8 февраля этого года.
Напомним, ранее в Елисейском дворце сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон не имеет четких планов совершить визит в Украину во время полномасштабного вторжения России.
Также мы писали, что, по информации СМИ, Макрон планировал посетить Украину вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги.
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