Во Франции подтвердили визит Макрона в Украину и назвали дату

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину на этой неделе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель в комментарии "Суспільному".

По информации Кассанеля, визит запланирован на среду, 15 июня. Макрон приедет в Украину после его поездки в Молдову. Следует отметить, что последний визит главы французского государства в Украину был 8 февраля этого года.