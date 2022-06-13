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На Донбассе ВСУ освободили три села (видео)

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 13 июня 2022 15:03
На Донбассе ВСУ освободили три села (видео) Фото: от оккупантов освобождены три села на Донбассе (иллюстрация/facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 13 июня, на Донбассе украинские военные освободили три села. Линию фронта удалось отодвинуть на 15 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.

На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед.

"Да, недавно наши воины освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 км", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Северодонецком направлении фронта с помощью беспилотников были обнаружены три российских "Града". Они были уничтожены огнем артиллерии М777.

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