ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские олигархи обходят запрет на полеты в небе ЕС, - Welt

Новина українською →
Берлин, Понедельник 13 июня 2022 18:46
Российские олигархи обходят запрет на полеты в небе ЕС, - Welt Фото: самолеты российских олигархов обходят санкции ЕС (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российским олигархам удается продолжать полеты в воздушном пространстве стран-участниц Европейского союза, не смотря на санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По данным издания, самолеты российских олигархов все еще летают над Европой. В общей сложности удалось выявить около 30 таких полетов с момента введения санкций.

В частности, в середине марта в Британии приостановили полет самолета Cessna российского миллиардера Евгения Швидлера - друга Романа Абрамовича. До конфискации в Лондоне его самолет еще несколько раз пролетал через воздушное пространство Германии.

Как заявили в Еврокомиссии, применение санкций против бизнес-джетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено из-за непрозрачных структур собственности. Таким образом, российским олигархам удается обходить запрет с помощью подставных компаний и офшоров, которые помогают скрыть настоящих собственников.

Одним из таких примеров является самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA, который зарегистрирован в Сан-Марино и управляется швейцарской компанией. Он принадлежит российскому бизнесмену Альберту Авдоляну, который 2 марта летал из Ниццы в Стамбул.

Еще один самолет с люксембургской регистрацией, который принадлежит олигарху Виктору Вексельбергу, также смог покинуть Европу в апреле. Самолет вылетел из Базеля, пересек воздушное пространство ЕС и приземлился в столице Казахстана Нур-Султане.

Кроме того, вертолет миллиардера Александра Занадворова, похоже, беспрепятственно летает по Франции. С введения санкций зафиксировано как минимум восемь полетов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" и другие крупные российские компании могут обойти санкции через Турцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России
NEWS
В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война
В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает