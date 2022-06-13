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Еврокомиссия провела дебаты по заявке Украины в ЕС: названы первые итоги

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Брюссель, Понедельник 13 июня 2022 16:33
Еврокомиссия провела дебаты по заявке Украины в ЕС: названы первые итоги Фото: Еврокомиссия провела дебаты по заявке Украины в ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 13 июня, Еврокомиссия обсудила предоставление Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

Он рассказал, что Еврокомиссия провела предварительные дебаты, на которых обсуждались заявки на вступление в ЕС трех стран: Украины, Молдовы и Грузии.

"Выглядит как статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все еще под вопросом остается заявка Грузии", - написал Йозвяк.

Стоит заметить, что финальное решение по заявкам стран Еврокомиссия вынесет в пятницу, 17 июня. При этом главы стран ЕС обсудят этот вопрос на следующей неделе.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Украина имеет шанс получить статус кандидата в ЕС.

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