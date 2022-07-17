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Россияне признаются родственникам в совершенных зверствах в Украине: новый перехват разговора

Новина українською →
Украина, Воскресенье 17 июля 2022 12:44
Россияне признаются родственникам в совершенных зверствах в Украине: новый перехват разговора Фото: россияне признаются родственникам в совершенных зверствах в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные рассказывают своим родственникам о зверствах, совершенных в Украине. Оккупанты делятся с ними тем, как убивают мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Я женщину убил", - слышны слова россиянина из нового перехваченного разведкой разговора.

Так, оккупант рассказывает своей сестре что он сейчас в артиллерии, в связи с тем, что его батальон полностью уничтожили, из 300 человек осталось 15. Также сообщил, что за ночь 50 российских танков сожгли.

Кроме того, он рассказывает о женщине, которую он лично убил, потому что та якобы "была наводчицей в селе", а также в разговоре сказал и об убийстве мужчины, который просил его не убивать, а он его убил.

"Ребята похвалили, сказали правильно", - говорит оккупант, таким образом добавляя, что его "собратья" поддерживают совершенные зверства.

Напомним, что 45 стран в Гааге договорились помочь Украине в расследовании военных преступлений России.

Кроме того, недавно Владимир Зеленский призвал мировое сообщество создать специальный трибунал для руководства России.

Впоследствии стало известно, что Международный суд ООН в Гааге сможет начать рассмотрение дела об обвинениях России в геноциде украинцев уже этой осенью.

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