Стало известно, когда суд в Гааге может начать рассмотрение дела о геноциде украинцев

Международный суд ООН в Гааге сможет начать рассмотрение дела об обвинениях России в геноциде украинцев уже этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агента Украины в Международном суде ООН Антона Кориневича в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина подала в Гаагу меморандум 1 июля. Теперь Россия имеет три месяца, чтобы передать свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. После этого суд ООН сможет перейти к рассмотрению дела по существу. Это может произойти в октябре.

По словам Кориневича, Украина может привлечь к ответственности не только Россию как государство, но и конкретных лиц, виновных в геноциде.