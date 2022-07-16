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Стало известно, когда суд в Гааге может начать рассмотрение дела о геноциде украинцев

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Киев, Суббота 16 июля 2022 18:31
Стало известно, когда суд в Гааге может начать рассмотрение дела о геноциде украинцев Фото: суд в Гааге сможет в октябре начать рассматривать дело о геноциде украинцев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Международный суд ООН в Гааге сможет начать рассмотрение дела об обвинениях России в геноциде украинцев уже этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агента Украины в Международном суде ООН Антона Кориневича в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина подала в Гаагу меморандум 1 июля. Теперь Россия имеет три месяца, чтобы передать свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. После этого суд ООН сможет перейти к рассмотрению дела по существу. Это может произойти в октябре.

По словам Кориневича, Украина может привлечь к ответственности не только Россию как государство, но и конкретных лиц, виновных в геноциде.

Напомним, что 45 стран в Гааге договорились помочь Украине в расследовании военных преступлений России.

Кроме того, недавно Владимир Зеленский призвал мировое сообщество создать специальный трибунал для руководства России.

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Гаага Украина Российская Федерация
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