В Гааге 45 стран договорились помочь Украине наказать российских военных преступников

Преступления российских военных в Украине будут помогать расследовать 45 стран. Среди них США, страны Европейского союза, Великобритания, Канада, Мексика и Австралия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака .

Отмечается, что на пресс-конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге 14 июля присутствовали представители более 40 стран. Среди них министры иностранных дел, юстиции, генеральные прокуроры и другие чиновники.

В результате страны подписали совместную декларацию о сотрудничестве и договорились координировать расследование военных преступлений России в Украине, а также обеспечить ответственность виновных.