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В Гааге 45 стран договорились помочь Украине наказать российских военных преступников

Новина українською →
Гаага, Пятница 15 июля 2022 16:22
В Гааге 45 стран договорились помочь Украине наказать российских военных преступников Фото: в Гааге договорились расследовать военные преступления РФ в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Преступления российских военных в Украине будут помогать расследовать 45 стран. Среди них США, страны Европейского союза, Великобритания, Канада, Мексика и Австралия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Отмечается, что на пресс-конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге 14 июля присутствовали представители более 40 стран. Среди них министры иностранных дел, юстиции, генеральные прокуроры и другие чиновники.

В результате страны подписали совместную декларацию о сотрудничестве и договорились координировать расследование военных преступлений России в Украине, а также обеспечить ответственность виновных.

Напомним, что в Гааге также присутствовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он призвал создать спецтрибунал для руководства России.

Также перед участниками конференции выступил президент Владимир Зеленский.

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