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Росіяни зізнаються родичам у скоєних звірствах в Україні: нове перехоплення розмови

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Україна, Неділя 17 липня 2022 12:44
Росіяни зізнаються родичам у скоєних звірствах в Україні: нове перехоплення розмови Фото: росіяни зізнаються родичам у скоєних звірствах в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові розповідають своїм родичам про звірства, вчинені в Україні. Окупанти діляться з ними тим, як вбивають мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.

"Я женщину убил", - чути слова росіянина з нової перехопленої розвідкою розмови.

Так, окупант розповідає своїй сестрі що він зараз в артилерії, у зв'язку з тим, що його батальйон повністю знищили, із 300 осіб залишилося 15. Також повідомив що за ніч 50 російських танків спалили.

Крім того, він розповідає про жінку, яку він особисто вбив, бо та нібито "була навідницею в селі", а також в розмові сказав і про вбивство чоловіка, який просив його навколішки не вбивати, а він його вбив.

"Ребята похвалили, сказали правильно", - каже окупант, таким чином додаючи, що його "побратими" підтримують скоєні звірства.

Нагадаємо, що 45 країн у Гаазі домовилися допомогти Україні у розслідувані воєнних злочинів Росії.

Крім того, нещодавно Володимир Зеленський закликав світову спільноту створити спеціальний трибунал для керівництва Росії.

Згодом стало відомо, що Міжнародний суд ООН у Гаазі зможе розпочати розгляд справи про звинувачення Росії у геноциді українців вже цією осінню.

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