Фото: россияне снова обстреляли Никопольский район: три села остались без воды facebook.com)

Россияне второй раз за сегодня обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. Под вражеский огонь попала Красногригорьевская община.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты обстреливали общину из "Градов" - выпустили 20 снарядов. "Обстрелом повреждена насосная станция. Без воды остались жители тех сел общины - это почти 7 000 человек", - написал Резниченко. Также он сообщил, что в результате атаки было повреждено несколько дачных домов и произошло несколько возгораний. Спасатели их уже потушили. По предварительной информации, пострадавших нет.