Оккупанты ночью активно обстреливали Днепропетровскую область. Есть раненый

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район, а также из ствольной артиллерии - Криворожский район Днепропетровской области. Есть раненые среди гражданских.

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