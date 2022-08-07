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Оккупанты ночью активно обстреливали Днепропетровскую область. Есть раненый

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Воскресенье 07 августа 2022 08:59
Оккупанты ночью активно обстреливали Днепропетровскую область. Есть раненый Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью российские военные активно обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Запустили около 60 снарядов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

По прибрежным населенным пунктам оккупанты запустили около 60 реактивных боеприпасов:

  • около 40 снарядов попали по городу Марганец. В результате удара были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод и электросеть. Один гражданский получил ранение;
  • около 20 снарядов попали по территории Красногорьевской ТГ. Жертв и разрушений нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район, а также из ствольной артиллерии - Криворожский район Днепропетровской области. Есть раненые среди гражданских.

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Днепропетровская область Украина
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