Оккупанты ночью активно обстреливали Днепропетровскую область. Есть раненый
Фото: российский военный (Getty Images)
Этой ночью российские военные активно обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Запустили около 60 снарядов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
По прибрежным населенным пунктам оккупанты запустили около 60 реактивных боеприпасов:
- около 40 снарядов попали по городу Марганец. В результате удара были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод и электросеть. Один гражданский получил ранение;
- около 20 снарядов попали по территории Красногорьевской ТГ. Жертв и разрушений нет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район, а также из ствольной артиллерии - Криворожский район Днепропетровской области. Есть раненые среди гражданских.
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