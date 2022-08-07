Фото: росіяни знову обстріляли Нікопольський район: три села залишились без води (facebook.com)

Росіяни вдруге за сьогодні обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Окупанти обстрілювали громаду з "Градів" - випустили 20 снарядів. "Обстрілом пошкоджена насосна станція. Без води залишилися мешканці тьох сіл громади - це майже 7 000 людей", - написав Резніченко. Також він повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено кілька дачних будинків і сталося декілька загорянь. Рятувальники їх вже приборкали. За попередньою інформацією, постраждалих немає.