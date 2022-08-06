Оккупанты обстреляли Никополь, - глава РВА

Российские войска ночью 6 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Глава Никопольской РВА призвал соблюдать спокойствие и по возможности оставаться в безопасных местах.

Напомним, что 30 июля россияне выпустили по Никополю и Червоногригоровской общине около 80 снарядов.

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