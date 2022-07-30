Фото: россияне обстреляли Криворожский район из "Ураганов" и ствольной артиллерии (военТВ)

Российские в течение дня несколько раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Оккупанты били из "Ураганов" и ствольной артиллерии.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.