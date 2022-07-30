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Россияне обстреляли Криворожский район из "Ураганов" и ствольной артиллерии

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Днепропетровская область, Суббота 30 июля 2022 19:48
Россияне обстреляли Криворожский район из "Ураганов" и ствольной артиллерии Фото: россияне обстреляли Криворожский район из "Ураганов" и ствольной артиллерии (военТВ)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские в течение дня несколько раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Оккупанты били из "Ураганов" и ствольной артиллерии.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Так, захватчики дважды ударили из ствольной артиллерии по Большой Костромке. В результате повреждено складское помещение частного предприятия, здание дошкольного учебного заведения и линия электропередач.

Из "Ураганов" россияне обстреляли село Марьянское. Там повреждены несколько жилых домов и хозяйственные постройки.

Кроме этого, под вражеский огонь попали приграничные территории Широковской и Апостоловской общин. Обошлось без разрушений.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, оккупанты ночью 30 июля выпустили по Никополю и Червоногригоровской общине Днепропетровской области около 80 снарядов.

28 июля российские военные попали в аграрное предприятие в Широковский общине. В результате атаки погиб парень.

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