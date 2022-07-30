Ночной обстрел Никополя: в ОВА рассказали подробности

Российские войска ночью выпустили по Никополю и Красногригорьевской громаде около 80 снарядов.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько хозяйственных построек.

Выведена из строя электросеть. До 1000 человек остались без света. На месте работают электричества.

"Имеются разрушения на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Пожарные укрощали пламя несколько часов", - рассказал Резниченко.

Предварительно люди не пострадали.

В Красногригорьевской громаде обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, в ночь на 29 июля российские войска обстреляли жилые кварталы Никополя зажигательными боеприпасами.

На прошлой неделе оккупанты выпустили по Никополю более 250 реактивных снарядов.

Ночью 25 июля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с использованием реактивных систем залпового огня.

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