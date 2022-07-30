Фото: росіяни обстріляли Криворізький район з "Ураганів" і ствольної артилерії (военТВ)

Російські протягом дня декілька разів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Окупанти били з "Ураганів" і ствольної артилерії.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.