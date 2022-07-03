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Россияне снова обстреляли Краматорск: что известно

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Краматорск, Воскресенье 03 июля 2022 20:17
Россияне снова обстреляли Краматорск: что известно Иллюстративное фото: россияне снова обстреляли Краматорск (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. По предварительной информации, враг ударил из РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

"Есть прилеты по Краматорску, похоже опять на РСЗО", - сказано в нем.

Сейчас выясняются последствия обстрелов.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, ранее 3 июля оккупанты ударили тремя ракетами по Краматорску. Одна из них разрушила гостинично-жилой комплекс, две другие - часть дороги в жилом районе.

СБУ отмечает, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам в Украине.

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Краматорск Донецкая область Война России против Украины
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