Россияне снова обстреляли Краматорск: что известно

Российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. По предварительной информации, враг ударил из РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет .

"Есть прилеты по Краматорску, похоже опять на РСЗО", - сказано в нем.

Напомним, ранее 3 июля оккупанты ударили тремя ракетами по Краматорску. Одна из них разрушила гостинично-жилой комплекс, две другие - часть дороги в жилом районе.

СБУ отмечает, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам в Украине.