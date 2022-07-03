Россияне снова обстреляли Краматорск: что известно
Иллюстративное фото: россияне снова обстреляли Краматорск (Getty Images)
Российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. По предварительной информации, враг ударил из РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
"Есть прилеты по Краматорску, похоже опять на РСЗО", - сказано в нем.
Сейчас выясняются последствия обстрелов.
Жителей просят оставаться в укрытиях.
Напомним, ранее 3 июля оккупанты ударили тремя ракетами по Краматорску. Одна из них разрушила гостинично-жилой комплекс, две другие - часть дороги в жилом районе.
СБУ отмечает, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам в Украине.