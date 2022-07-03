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Росіяни знову обстріляли Краматорськ: що відомо

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Краматорськ, Неділя 03 липня 2022 20:17
Росіяни знову обстріляли Краматорськ: що відомо Ілюстративне фото: росіяни знову обстріляли Краматорськ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. За попередньою інформацією, ворог ударив з РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міська раду.

"Є прильоти по Краматорську, схоже знову на РСЗВ", - сказано в ньому.

Наразі з’ясовуються наслідки обстрілів.

Мешканців просять залишайтися в укриттях.

Нагадаємо, раніше 3 липня окупанти вдарили трьома ракетами по Краматорську. Одна з них зруйнувала гостинично-житловий комплекс, дві інші - частину дороги у житловому районі.

СБУ зазначає, що РФ навмисно б’є по цивільним об’єктам в Україні.

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Краматорськ Донецька область Війна Росії проти України
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