Россияне обстреляли Константиновку Донецкой области: пятеро раненых, среди них ребенок

Российскую оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области 17 сентября. В результате атаки пять человек получили ранения, среди них ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"5 раненых - следствие сегодняшних обстрелов Константиновки. Среди раненых - один ребенок", - написал он.
По его словам, город в Краматорском районе находится достаточно удаленно от линии фронта, однако оккупанты регулярно наносят по нему удары.
Кириленко призвал всех гражданских эвакуироваться из Донецкой области, особенно семье с детьми, пожилых людей и лиц с инвалидностью.
Напомним, сегодня россияне нанесли ракетные удары по Чугуеву Харьковской области, ребенок погиб, еще один человек получил ранения.
Кроме того, захватчики обстреляли ТЭС в Славянске и жилые дома в Краматорске Донецкой области.
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