Россияне обстреляли Константиновку Донецкой области: пятеро раненых, среди них ребенок

"5 раненых - следствие сегодняшних обстрелов Константиновки. Среди раненых - один ребенок", - написал он.

По его словам, город в Краматорском районе находится достаточно удаленно от линии фронта, однако оккупанты регулярно наносят по нему удары.

Кириленко призвал всех гражданских эвакуироваться из Донецкой области, особенно семье с детьми, пожилых людей и лиц с инвалидностью.