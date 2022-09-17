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Россияне обстреляли Константиновку Донецкой области: пятеро раненых, среди них ребенок

Иллюстративное фото: россияне обстреляли Константиновку Донецкой области (facebook com MNSDNE)
Автор: Елизавета Драбкина

Российскую оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области 17 сентября. В результате атаки пять человек получили ранения, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"5 раненых - следствие сегодняшних обстрелов Константиновки. Среди раненых - один ребенок", - написал он.

По его словам, город в Краматорском районе находится достаточно удаленно от линии фронта, однако оккупанты регулярно наносят по нему удары.

Кириленко призвал всех гражданских эвакуироваться из Донецкой области, особенно семье с детьми, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетные удары по Чугуеву Харьковской области, ребенок погиб, еще один человек получил ранения.

Кроме того, захватчики обстреляли ТЭС в Славянске и жилые дома в Краматорске Донецкой области.

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Донецкая область