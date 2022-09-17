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Росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області: п'ятеро поранених, серед них дитина

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області (facebook com MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російську окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області 17 вересня. Внаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"5 поранених - наслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки. Серед поранених - одна дитина", - написав він.

За його словами, місто в Краматорському районі, знаходиться доволі віддалено від лінії фронту, однак окупанти регулярно завдають по ньому ударів.

Кириленко закликав усіх цивільних евакуюватися з Донецької області, особливо родини з дітьми, літніх людей та осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетних ударів по Чугуєву Харківської області, дитина загинула, ще одна людина отримала поранення.

Окрім того, загарбники обстріляли ТЕС у Слов'янську та житлові будинки у Краматорську Донецької області.

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Донецька область