Россияне обстреляли Харьковскую область. Есть погибшие среди гражданских

Российские военные нанесли артиллерийский удар по Золочеву Харьковской области. В результате обстрела есть погибшие среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

Другие подробности вражеского удара пока что не уточняются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 4 сентября, в Киевском районе Харькова в результате обстрела произошел масштабный пожар в ресторанном комплексе. В городе прогремели взрывы во время тревоги.

Также россияне накануне ударили ракетой по Харькову из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. В результате шесть человек получили ранения.

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