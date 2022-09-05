Россияне обстреляли Харьковскую область. Есть погибшие среди гражданских

Российские военные нанесли артиллерийский удар по Золочеву Харьковской области. В результате обстрела есть погибшие среди гражданских.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.
В результате обстрела погибли 39-летний и 52-летний мужчины.
Другие подробности вражеского удара пока что не уточняются.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 4 сентября, в Киевском районе Харькова в результате обстрела произошел масштабный пожар в ресторанном комплексе. В городе прогремели взрывы во время тревоги.
Также россияне накануне ударили ракетой по Харькову из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. В результате шесть человек получили ранения.
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