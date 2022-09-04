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В Харькове из-за обстрела произошел масштабный пожар в ресторане

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Харьков, Воскресенье 04 сентября 2022 08:50
В Харькове из-за обстрела произошел масштабный пожар в ресторане Фото: В Харькове из-за обстрела произошел масштабный пожар в ресторане (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Валерия Полищук

В Киевском районе Харькова в результате российского обстрела произошел масштабный пожар на территории ресторанного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Харьковской области в Facebook.

"Ночью Харьков получил очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Одна из вражеских ракет попала в ресторанный комплекс Киевского района города", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что все застройки ресторана были построены из древесины, поэтому сразу после взрыва возник пожар, охвативший почти всю территорию комплекса.

В результате пожар возник в двух основных зданиях и летнем павильоне на общей площади 2200 кв.

"К ликвидации пожара было задействовано 8 пожарных автоцистерн, пожарно-спасательный автомобиль первой помощи и около 50 человек личного состава ГСЧС. Основная задача спасателей заключалась в предотвращении дальнейшего распространения огня на соседние застройки и лесной массив", - говорится в сообщении.

Фото: В Харькове из-за обстрела произошел масштабный пожар в ресторане (facebook.com/MNSKHARKIV)

Напомним, в ночь на 4 сентября в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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