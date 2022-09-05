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Росіяни обстріляли Харківську область. Є загиблі серед цивільних

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали артилерійського удару по Золочеву Харківської області. Внаслідок обстрілу є загиблі серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

Внаслідок обстрілу загинули 39-річний та 52-річний чоловіки.

Наразі інші подробиці ворожого удару не уточнюються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 4 вересня, у Київському районі Харкова в результаті обстрілу сталася масштабна пожежа у ресторанному комплексі. У місті пролунали вибухи під час тривоги.

Також росіяни напередодні вдарили ракетою по Харкову із зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300. Внаслідок цього шестеро людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяУкраїнаХарків