Росіяни обстріляли Харківську область. Є загиблі серед цивільних

Російські військові завдали артилерійського удару по Золочеву Харківської області. Внаслідок обстрілу є загиблі серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

Наразі інші подробиці ворожого удару не уточнюються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 4 вересня, у Київському районі Харкова в результаті обстрілу сталася масштабна пожежа у ресторанному комплексі. У місті пролунали вибухи під час тривоги.

Також росіяни напередодні вдарили ракетою по Харкову із зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300. Внаслідок цього шестеро людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.