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В Харькове прогремели взрывы

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Харьков, Воскресенье 04 сентября 2022 00:17
В Харькове прогремели взрывы Фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В полночь в Харькове снова раздаются взрывы, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Как сообщалось, российские оккупанты прошлой ночью ударили ракетой по Харькову. Пострадал Новобаварский район.

Позже стало известно, что оккупанты применили C-300. Пострадали шесть человек.

Напомним, российские военные перешли к новой тактике в Харьковской области и пытаются наступать по всем направлениям региона.

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