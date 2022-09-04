В Харькове прогремели взрывы

В полночь в Харькове снова раздаются взрывы, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Как сообщалось, российские оккупанты прошлой ночью ударили ракетой по Харькову. Пострадал Новобаварский район.

Позже стало известно, что оккупанты применили C-300. Пострадали шесть человек.

Напомним, российские военные перешли к новой тактике в Харьковской области и пытаются наступать по всем направлениям региона.

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