ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области уничтожили две российские ракеты "Калибр"

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 17:35
В Харьковской области уничтожили две российские ракеты "Калибр" Фото: в Харьковской области уничтожили две российские ракеты "Калибр" (5.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные сбили в Харьковской области две российские крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Воздушных сил ВСУ Украины.

По словам военных, около 13:30, зенитным ракетным подразделениям Воздушных сил Украины удалось уничтожить две крылатые ракеты "Калибр".

Они были выпущены из акватории Черного моря.

Напомним, что ранее Зеленский поручил главнокомандующему Залужному рассмотреть возможность усиления противовоздушной обороны Харьковской области.

Также крылатые ракеты "Калибр" Воздушные силы Украины сбивали над центральной частью Украины 8 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
McDonald’s возобновляет работу в Украине
McDonald’s возобновляет работу в Украине
DAILY
Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать
Юлия Акимовакорреспондент Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать