Фото: в Харьковской области уничтожили две российские ракеты "Калибр" (5.ua)

Украинские военные сбили в Харьковской области две российские крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Воздушных сил ВСУ Украины.

По словам военных, около 13:30, зенитным ракетным подразделениям Воздушных сил Украины удалось уничтожить две крылатые ракеты "Калибр". Они были выпущены из акватории Черного моря.