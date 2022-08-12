В Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги

В Харькове раздались взрывы после объявления в городе и области воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Местны жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, что ранее президент Украины Зеленский поручил главнокомандующему Залужному рассмотреть возможность усиления противовоздушной обороны Харьковской области.

Ночью 9 августа россияне обстреляли два района Харькова. В результате атак была повреждена электроопора и трамвайные рельсы.

Утром 11 августа был прилет во двор жилого дома в центре Харькова.

Ранее харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.

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