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Россияне обстреляли Днепропетровскую область: в двух общинах повреждены электросети

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Украина, Суббота 13 августа 2022 19:19
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: в двух общинах повреждены электросети Фото: Россияне обстреляли Днепропетровскую область и повредили электросети (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия 13 августа обстреливала Днепропетровскую область и повредила электросети в двух общинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По словам Лукашука, российские оккупационные войска из "Ураганов" били по Широковской общине.

"В результате обстрела была перебита линия электроснабжения", - говорится в сообщении.

Также россияне обстреляли Большую Костромку, там также повреждены электросети. По словам главы областного совета никто не пострадал. В других районах Днепропетровской области было тихо.

Напомним, что россияне били по Донецкой области из реактивной артиллерии. В результате было повреждено почти 100 домов.

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