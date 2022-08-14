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Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

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Воскресенье 14 августа 2022 08:00
Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 14 августа обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В результате атаки врага пострадал один гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Из артиллерии били по Никополю

Глава областной военной администрации отметил, что захватчики ночью трижды накрыли огнем Никопольский район.

"По Никополю попали из ствольной артиллерии, 20 прилетов", - проинформировал Резниченко.

По его словам, в городе повреждены:

  • 9 многоэтажных;
  • 8 частных домов;
  • школа;
  • несколько магазинов.

Кроме этого, обстрелом задело газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан находятся без света.

Сейчас на месте работают электрики. К счастью, жертв нет.

Марганец россияне накрыли из "Градов"

Глава ОВА также проинформировал, что россияне били из "Градов" по Марганцу.

"В мирные кварталы прилетело 30 российских снарядов. Ранен 69-летний мужчина, он в больнице. В городе повреждены более 10 частных домов и электросеть", - .рассказал чиновник.

Обстреляли из "Ураганов" Криворожский район

Резниченко добавил, что в Криворожском районе под обстрел вражеских "Ураганов" попала Зеленодольская громада.

"Без жертв и разрушений", - подытожил глава военной администрации.

Напомним, в Николаеве ночью 14 августа во время воздушной тревоги прогремела серия взрывов.

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