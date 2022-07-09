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Россияне доставили в Севастополь катер, подбитый у Змеиного

Фото: россияне доставили в Севастополь катер, подбитый у Змеиного (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Елизавета Драбкина

В Севастополь доставили поврежденный российский противодиверсионный катер, получивший повреждения во время боевых действий у острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написал он.

Напомним, 30 июня оккупанты покинули остров Змеиный после проведенной ВСУ операции по освобождению.

Военные раскрыли детали специальной операции с высадки и зачистки острова.

7 июля украинские бойцы подняли на Змеином флаг Украины.

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СевастопольВойна России против Украины