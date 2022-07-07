ВСУ установили флаг Украины на острове Змеиный (фото и видео)

Украинские бойцы подняли на острове Змеиный флаг Украины. Опубликованы кадры его установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

Фото: ВСУ установили флаг Украины на острове Змеиный (t.me/Bratchuk_Sergey)

"Государственный флаг Украины, установленный на о. Змеином (поселок Белое Измаильского района Одесской области)", - написал Братчук.

На флаге также написали послание для российских военных: "Помни "русский военный корабль" остров Змеиный - это Украина!" и подпись начальника Одесской ОВА Максима Марченко.

Освобождение Змеиного

Напомним, 30 июня российские войска покинули остров Змеиный, после проведенной ВСУ операции по освобождению.

Уже 4 июля в ВСУ официально сообщили, что на острове Змеиный завершена военная операция, а на территории острова установлен флаг Украины.

После этого враг продолжает атаки с воздуха на остров.

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