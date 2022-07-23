Россияне боятся HIMARS и пытаются их уничтожить, но терпят неудачу, - Пентагон

Журналист обнародовал часть из заявления высокопоставленного представителя Пентагона, который рассказал, что оккупанты используют маскировку, чтобы противодействовать раективним системам залпового огня.

"Мы видим свидетельства, что Россия пытается приспособиться к появлению систем залпового огня HIMARS на поле боя. Но россияне не могут противодействовать этим РЗСО”, - сказал чиновник Минобороны США.

Представитель Пентагона отметил, что HIMARS охотятся так, как больше ни на что не охотятся в Украине. По его словам, неспособность России уничтожить эти комплексы свидетельствует об исключительных способностях украинцев.

Чиновник также добавил, что Соединенные Штаты уже предоставили Украине военную помощь на $8,2 млрд и не намерены на этом останавливаться.