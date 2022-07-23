Росіяни бояться HIMARS і намагаються їх знищити, але зазнають невдачі, - Пентагон

Журналіст оприлюднив частину із заяви високопоставленого представника Пентагону, який розповів, що окупанти використовують маскування, аби протидіяти раективним системам залпового вогню.

"Ми бачимо свідчення, що Росія намагається пристосуватися до появи систем залпового вогню HIMARS на полі бою. Але росіяни, зрештою, не можуть протидіяти цим РЗСВ”, - сказав посадовець Міноборони США.

Представник Пентагону зазначив, що HIMARS полюють так, як більше ні на що не полюють в Україні. За його словами, нездатність Росії знищити ці комплекси свідчить про виняткові здібності українців.

Чиновник також додав, що Сполучені Штати вже надали Україні військову допомогу на $8,2 млрд і не мають наміру на цьому зупинятися.