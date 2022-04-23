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Для россиян нет ничего святого: Офис президента отреагировал на обстрел Одессы

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар по Одессе. По его словам, обстрел произошел в день, когда сошел Благодатный огонь и это доказывает, что у россиян нет ничего святого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака.

"В Иерусалиме во имя добра взошел Благодатный огонь. Тем временем россияне бомбят украинские города. Перед Пасхой", - написал глава ОП.

Он добавил, что нанося ракетные удары по мирным городам, накануне одного из главных православных праздников, россияне еще раз демонстрируют, что для них нет ничего святого.

Напомним, ракетный удар по Одессе оккупанты нанесли днем 23 апреля. По предварительным данным, погибли три человека, о раненых пока нет информации. Известно, что в результате обстрела повреждены два военных объекта и жилых дома.

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