Для росіян немає нічого святого: Офіс президента відреагував на обстріл Одеси

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар по Одесі. За його словами, обстріл стався в день, коли зійшов Благодатний вогонь і це доводить, що у росіян немає нічого святого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Єрмака.
"В Єрусалимі в ім'я добра зійшов Благодатний вогонь. Тим часом росіяни бомблять українські міста. Перед Великоднем", - написав глава ОП.
Він додав, що завдаючи ракетних ударів по мирних містах, напередодні одного з головних православних свят, росіяни ще раз демонструють, що для них немає нічого святого.
Нагадавши, ракетного удару по Одесі окупанти завдали вдень 23 квітня. За попередніми даними, загинули три людини, про поранених поки немає інформації. Відомо, що в результаті обстрілу пошкоджено два військові об'єкти та житлові будинки.
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