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Поврежден военный объект и два дома: новые подробности удара по Одессе

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Одесса, Суббота 23 апреля 2022 16:55
Поврежден военный объект и два дома: новые подробности удара по Одессе Фото: ракетный удар по Одессе: в горсовете раскрыли новые подробности атаки (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате сегодняшнего ракетного удара по Одессе поврежден военный объект и два жилых дома. Атака происходила с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны оперативного командования "Юг" отражали ракетную атаку российских оккупантов. Крылатые ракеты типа Х555 или Х101 были запущены самолетами Ту-95 из Каспийского моря. ПВО удалось сбить две из них, а также два вражеских беспилотника. Последние корректировали обстрел города.

"К сожалению, две ракеты поразили военный объект и два жилых дома", - добавили в горсовете.

В ОК "Юг" допускают возможность новых ракетных ударов по Одессе. Жителей просят не снимать места попадания ракет в течение трех часов.

"К сожалению, наши худшие прогнозы оправдались. Сегодня очередной прилет. Есть у нас пострадавшие и погибшие. В настоящее время вся информация уточняется", - сказал спикер Одесского горсовета Сергей Братчук в эфире общенационального телемарафона.

Напомним, ракетный удар по Одессе оккупанты нанесли днем 23 апреля. По предварительным данным, погибли три человека, о раненых пока нет информации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на этот удар, призвав мировое сообщество признать Россию государством-террористом.

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