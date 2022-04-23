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Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе: поврежден жилой дом

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Одесса, Суббота 23 апреля 2022 14:58
Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе: поврежден жилой дом Фото: пуск ракеты "Калибр" с российского боевого корабля (youtube.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты днем 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Известно о вспыхнувших пожарах и попадании в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Одесса".

В Одессе пожар, поврежден жилой дом, сообщает издание. Пользователи соцсетей сообщают о пожаре в одном из жилых комплексов. На месте уже работают экстренные службы. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

В городе слышны взрывы. Известно, что система противовоздушной обороны сбила вражескую ракету.

Жителей Одессы призывают оставаться в укрытиях. Также горожан просят не снимать последствия вражеских обстрелов и не выкладывать их в интернет.

Обновление

Ракетный удар по Одессе подтвердили в оперативном командовании "Юг". Там отметили, что есть попадания в объекты инфраструктуры. Одесситов предупредили, что опасность не миновала.

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