Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе: поврежден жилой дом

Российские оккупанты днем 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Известно о вспыхнувших пожарах и попадании в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Одесса" .

В Одессе пожар, поврежден жилой дом, сообщает издание. Пользователи соцсетей сообщают о пожаре в одном из жилых комплексов. На месте уже работают экстренные службы. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

В городе слышны взрывы. Известно, что система противовоздушной обороны сбила вражескую ракету.

Жителей Одессы призывают оставаться в укрытиях. Также горожан просят не снимать последствия вражеских обстрелов и не выкладывать их в интернет.

Обновление

Ракетный удар по Одессе подтвердили в оперативном командовании "Юг". Там отметили, что есть попадания в объекты инфраструктуры. Одесситов предупредили, что опасность не миновала.